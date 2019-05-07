На основе сведений о продажах первый квартал 2019 года составлен рейтинг самых популярных в России праворульных автомобилей, сообщает "Автостат". В нем сразу восемь строчек из десяти занимают машины марки Toyota.
Возглавила рейтинг Toyota Corolla. За год продажи на нее выросли на 4%, достигнув 11,6 тысяч штук, что позволило закрепиться на первой ступени пьедестала.
В 2,5 раза меньше людей приобрели его ближайшего конкурента: Honda Fit – 4,5 тысячи экземпляров (+13% от показателей 2018-го).
В тройку также вошла Toyota Mark, отстав от второй ступени пьедестала всего на 600 машин – 3,9 тысячи (-7%).
Превысить показатель в три тысячи купленных автомобилей удалось еще двум моделям марки Toyota: Corona (-2%) и Vitz (+3%). Их приобрели 3,5 и 3,4 тысячи россиян, соответственно (+190%).
Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Toyota Carina (2,8 тыс. шт.; -2%), Toyota Caldina (2,7 тыс. шт.; -2%), Mazda Demio (2,5 тыс. шт.; +12%), Toyota Prius (2,4 тыс. шт.; -31%) и Toyota Camry (2,1 тыс. шт.; -1%).
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