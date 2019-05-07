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Миллиону видов животных и растений грозит вымирание

, ИА "Амител"
IPBES: Деятельность человека угрожает природе в сотни раз сильнее, чем за 10 млн лет
Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека / Фото: pixabay.com

Около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека / Фото: pixabay.com

Международная межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES) опубликовала шокирующий доклад, над которым три года работали 145 ученых из 50 стран мира, сообщает газета "Известия".

Из его данных следует, что сейчас около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой вымирания из-за деятельности человека.

Этот фактор повышает риск исчезновения множества видов в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет, уверены ученые.

В числе наиболее негативных для природы факторов приводятся загрязнение окружающей среды, изменение климата, эксплуатация ресурсов суши, моря и биологических организмов.

Также к числу угроз причислены инвазивные виды, которые в результате деятельности людей попадают в благоприятную для их развития среду и уничтожают другие виды.

Ученые призывают мировое сообщество сплотиться и реорганизовать всю систему жизни человечества, чтобы остановить причиняемый природе вред.

В частности, предложение включает в себя изменения в социальной сфере, экономике и технологиях.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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