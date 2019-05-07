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Российскую авиабазу в Сирии атаковали боевики

, ИА "Амител"
Авиабазу Хмеймим дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня
6 мая боевики дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии / Фото: pixabay.com

6 мая боевики дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии / Фото: pixabay.com

6 мая боевики дважды атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина, обстрелы производились из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности в направлении российских военных выпущено 36 реактивных снарядов, наводимых при помощи беспилотника.

Все они были отражены дежурными силами ПВО. Никаких разрушений нет. Никто из военнослужащих не пострадал.

Точки запуска снарядов были оперативно выявлены. Их подавили при помощи российской авиации и сирийской артиллерии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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