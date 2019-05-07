В 20 школах Пензы запретили ученикам носить религиозную одежду, в том числе хиджабы, сообщает ТАСС.
Соответствующего решения от директоров учебных заведений добились представители прокуратуры Октябрьского района города.
На вопрос о причинах такой меры в ведомстве пояснили журналистам, что отсутствие такого запрета противоречит федеральному законодательству, которое закрепляет принцип светского образования.
По словам представителей прокуратуры, "реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию" в образовательных учреждениях нельзя.
Стоит отметить, что это уже не первый резонансный случай за месяц, связанный с религиозной одеждой в школах. Так, ранее сотрудница отдела по делам несовершеннолетних УМВД Казани распространила письмо, где требовала составить список школьниц, которые носят хиджабы.
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