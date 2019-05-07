Глава Североморска Владимир Евменьков оказался в числе выживших в страшной катастрофе в Шереметьево, где при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек, сообщает ТАСС.

По его словам, первым пугающим событием стали два удара молнии в правый двигатель. Услышав два громких удара, он повернулся на звук и увидел вспышки в районе правого двигателя.

Однако к пожару привело не это, уверен чиновник. Огня не было видно до самого приземления.

Оно было жестким – воздушное судно дважды ударилось о взлетную полосу. Именно во время второго удара возник огонь, утверждает Евменьков.

Это соотносится с предварительной причиной пожара, которую озвучили спустя несколько часов после трагедии.

При этом он отметил профессиональные действия бортпроводников, которые организовали спокойный и организованный выход людей из самолета и тем самым спасли много жизней.

"Если бы все одновременно побежали, тогда бы мы точно все попадали и поубивали бы друг друга", — предположил мэр.

Эвакуация происходила в полумраке. При этом в передней части авиалайнера не видели, что происходит в задней.

"Сначала открылась одна, правая дверь аварийного выхода, и лишь затем с небольшим запозданием открылась левая дверь, а люди стояли в проходах и давали возможность выйти тем, кто впереди. Запаха гари я не почувствовал", — уточнил Евменьков.

Стоит отметить, что на видеозаписи с места трагедии кажется, что пассажиры все-таки старались покинуть опасное место как можно быстрее.