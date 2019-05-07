Лавров пошутил про обилие госсекретарей в США

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми пошутил по поводу своих американских коллег, сообщает РИА "Новости".
Во время протокольного фотографирования у флагов России и США американский журналист обратился к Лаврову с вопросом, какой на его памяти Помпео по счету госсекретарь.
"Я уже перестал считать", – ответил Лавров, уточнив, что уже давно сбился со счета.
Помпео встретился с Лавровым второй раз за свою карьеру. Их предыдущие переговоры прошли в 2018 году в Хельсинки.
После мероприятия Лавров отметил, что нынешняя встреча с Помпео прошла в конструктивной обстановке.
На встрече обсуждались международные отношения и вопросы, касающиеся стратегической стабильности, уточнил Лавров.
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