Минкомсвязи рассказало о мошенничестве при переходе на цифровое ТВ

Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью "Известиям" рассказал о том, как мошенники обманывают граждан при переходе с аналогового вещания на цифровое.
"На первом этапе недобросовестные коммерсанты и мошенники продавали ненужную технику, прикрываясь цифровизацией вещания. Пытались впарить обычные приставки по 10 тысяч рублей или говорили, что с переходом на "цифру" отключится все и нужно срочно подписаться на их сервисы", – рассказал Волин.
По его словам, такие факты ведомство сразу предавало максимальной огласке и передавало информацию в правоохранительные органы.
"В последнее время в интернете появились сообщения, что продается "чудо-антенна", которая позволяет смотреть 300 телевизионных каналов совершенно бесплатно. Чудес не бывает, об этом тоже надо помнить", – предостерег Волин.
Он отметил, что счет мошеннических действий идет на единицы и десятки, но их меньше ста.
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