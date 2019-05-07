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Въезд на Украину могут запретить на три года за провоз георгиевской ленты

, ИА "Амител"
15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты
Ежегодная масштабная акция 'Георгиевская ленточка' стартовала в России 25 апреля / Фото: i.ytimg.com

Ежегодная масштабная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 25 апреля / Фото: i.ytimg.com

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они попытаются провезти в страну георгиевские ленты, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в понедельник, 6 мая, "изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине – это правонарушение". 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.

Согласно украинскому закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией ленты. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Ежегодная масштабная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 25 апреля. В рамках мероприятия волонтеры раздают желающим черно-оранжевые ленты на улицах, в парках и скверах.

"Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло", – заявил ранее гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.05.2019 09:42
- гость -

Пора и нас вводить такое правонарушение - замена символов победа в ВОВ - царской лентой!

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7.05.2019 09:56
- гость -

Медалями с георгиевской лентой награждались бойцы русского охранного корпуса отличившиеся в боях с югославскими партизанами. Русский охранный корпус (нем. Russisches Schutzkorps Serbien) — корпус, сформированный из русских эмигрантов и граждан СССР, действовавший на стороне нацистской Германии во время Второй мировой

Символом созданного в 1944 году в Бобруйске коллаборационистского «Союза борьбы против большевизма» являлось «Георгиевское знамя с вышитым серебром Георгиевским крестом посредине», руководители организации носили на рукавах повязки георгиевских цветов.

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7.05.2019 10:10
- гость -

7.05.2019 09:56
- гость -
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расскажите это Киеву - может быть передумают и разрешат!

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