Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они попытаются провезти в страну георгиевские ленты, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в понедельник, 6 мая, "изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине – это правонарушение". 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.
Согласно украинскому закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией ленты. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.
Ежегодная масштабная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 25 апреля. В рамках мероприятия волонтеры раздают желающим черно-оранжевые ленты на улицах, в парках и скверах.
"Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло", – заявил ранее гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
Комментарии
Пора и нас вводить такое правонарушение - замена символов победа в ВОВ - царской лентой!
Медалями с георгиевской лентой награждались бойцы русского охранного корпуса отличившиеся в боях с югославскими партизанами. Русский охранный корпус (нем. Russisches Schutzkorps Serbien) — корпус, сформированный из русских эмигрантов и граждан СССР, действовавший на стороне нацистской Германии во время Второй мировой
Символом созданного в 1944 году в Бобруйске коллаборационистского «Союза борьбы против большевизма» являлось «Георгиевское знамя с вышитым серебром Георгиевским крестом посредине», руководители организации носили на рукавах повязки георгиевских цветов.
7.05.2019 09:56
- гость -
---
расскажите это Киеву - может быть передумают и разрешат!