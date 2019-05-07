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России указали на многомиллиардные убытки Украины

, ИА "Амител"
До 2014 года именно на Россию приходилась большая часть производимых на Украине высокотехнологичных продуктов
По словам эксперта, украинское машиностроение переживает непростые времена / Фото: xakep.ru

По словам эксперта, украинское машиностроение переживает непростые времена / Фото: xakep.ru

Украинский эксперт по экономике Сергей Саливон в эфире CapitalTV рассказал, что прекращение сотрудничества привело к потере Украиной миллиардов в сфере машиностроения, сообщает телеканал "360".

По словам Саливона, украинское машиностроение переживает непростые времена. Кризис длится уже несколько лет, а вызван он был осложнением политических отношений с Россией. Миллиарды долларов Украина недополучает ежегодно из-за того, что российский рынок стал для нее недосягаемым.

Эксперт пояснил, что до 2014 года именно на Россию приходилась большая часть производимых на Украине высокотехнологичных продуктов.

"В 2013 году из 15,5 миллиарда долларов нашего экспорта в Россию высокотехнологичные продукты составляли около 4,7 миллиарда долларов. Почти треть. С этого времени высокотехнологичные поставки в Россию сократились до 1,5 миллиарда долларов", – подчеркнул Саливон.

"Наш экспорт в Россию и наш импорт из России упали примерно на 11,5 млрд долларов. Только 11,5 млрд долларов для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь в 13 раз", – пояснил Саливон.

Он отметил, что падение произошло в нескольких важных товарных группах. Например, Россия стала значительно меньше закупать железнодорожных вагонов, турбин, двигателей, оборудования для кораблей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.05.2019 10:09
Filin

Думать надо, прежде чем тявкать и скакать

0  0
7.05.2019 10:11
- гость -

сейчас все внимание приковано к российскому авиапрому
Украина не интересна

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