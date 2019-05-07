Нарушения при госзаказах Минфин оценил в 153 млрд рублей

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок, заявив о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на отчет ведомства.
Среди нарушений – необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения.
В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина.
Всего органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений сравнительно невысока – чуть более 2%.
В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ – около 1,3 трлн рублей, заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия "неугодные" компании, уверены эксперты.
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