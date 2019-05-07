Новое место зарождения человеческой цивилизации назвали ученые

Ученые по итогам нового исследования назвали центром зарождения цивилизации и растениеводства северо-восток Африки, а не Ближний Восток, как было принято считать ранее, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Science Advances.
К таким выводам пришла международная группа специалистов после изучения ДНК ямса – древнейшей злаковой культуры. Ранее ученые полагали, что в Африке люди выращивали жемчужное просо и африканские виды риса, но теперь эти данные нуждаются в пересмотре.
Самый продуктивный сорт ямса Dioscorea rotundata древние люди получили из лесного дикого ямса (Dioscorea praehensilis), говорится в исследовании.
Чтобы понять весь процесс эволюции этой культуры, Нора Скарчелли из французского Института развития IRD и ее коллеги сравнили 167 образцов ДНК дикого и одомашненного ямса в регионе. В итоге они определили место, где одомашнили эту культуру – бассейн реки Нигер.
Точная дата не определена, но установлены все генетические мутации, которые происходили с растением за время развития цивилизации.
Отмечается, что на исследуемой территории сейчас расположены Бенин, Нигерия, Гана и Камерун.
Комментарии
Все-таки от обезьян
Нет, смотрите на картинку- человечество это продукт скрещивания двуногих с тарелочек и обезьян...)))