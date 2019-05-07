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Новое место зарождения человеческой цивилизации назвали ученые

, ИА "Амител"
Группа специалистов изучила ДНК ямса – древнейшей злаковой культуры
На исследуемой территории сейчас расположены Бенин, Нигерия, Гана и Камерун / Фото: tainyvselennoi.ru

На исследуемой территории сейчас расположены Бенин, Нигерия, Гана и Камерун / Фото: tainyvselennoi.ru

Ученые по итогам нового исследования назвали центром зарождения цивилизации и растениеводства северо-восток Африки, а не Ближний Восток, как было принято считать ранее, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Science Advances.

К таким выводам пришла международная группа специалистов после изучения ДНК ямса – древнейшей злаковой культуры. Ранее ученые полагали, что в Африке люди выращивали жемчужное просо и африканские виды риса, но теперь эти данные нуждаются в пересмотре.

Самый продуктивный сорт ямса Dioscorea rotundata древние люди получили из лесного дикого ямса (Dioscorea praehensilis), говорится в исследовании.

Чтобы понять весь процесс эволюции этой культуры, Нора Скарчелли из французского Института развития IRD и ее коллеги сравнили 167 образцов ДНК дикого и одомашненного ямса в регионе. В итоге они определили место, где одомашнили эту культуру – бассейн реки Нигер.

Точная дата не определена, но установлены все генетические мутации, которые происходили с растением за время развития цивилизации.

Отмечается, что на исследуемой территории сейчас расположены Бенин, Нигерия, Гана и Камерун.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.05.2019 10:58
eugene

Все-таки от обезьян

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7.05.2019 11:19
Дядька

Нет, смотрите на картинку- человечество это продукт скрещивания двуногих с тарелочек и обезьян...)))

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