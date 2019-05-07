"Реальные" траты России на оборону назвали в США

Американский военный эксперт Майкл Коффман заявил, что Россия по оборонным расходам занимает третье место в мире, а не шестое, пишут "Известия" со ссылкой на Defense News.

"Российские расходы на оборону в несколько раз превышают 61,4 млрд долларов", – отметил Коффман.

Он отметил, что дело в том, что Москва покупает продукцию российских оборонных предприятий за рубли. Получается, что в реальности эффективные военные расходы России с учетом паритета покупательной силы находятся в пределах 150-180 млрд долларов в год.

Коффман считает, что это гораздо более высокий процент, выделяемый на закупку, исследования и разработки, по сравнению с оборонными бюджетами западных стран.

Ранее сообщалось, что Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону. В этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Указывалось, что Россия в 2018 году потратила на оборонные цели 61,4 млрд долларов, опустившись на шестое место рейтинга.