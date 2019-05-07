Запрет на одноразовую пластиковую посуду подготовит Минприроды России

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, сообщает РИА "Новости".
По его словам, важнейшей задачей ведомства является снижение загрязнения окружающей среды, и Россия поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика.
"И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", – сказал Кобылкин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил рассмотрение отказа от одноразовой пластиковой посуды на законодательном уровне. Он подчеркнул, что производство пластиковых предметов вредит природе, хотя это и выгодный бизнес.
В марте Европарламент одобрил доклад, накладывающий запрет на производство и продажу десятка видов предметов из пластмассы к 2021 году. К 2025 году будет перерабатываться 90% пластиковых бутылок вместо сегодняшних 20%. Пластиковую посуду заменят на бумажную, а от товаров, не имеющих аналогов, будут отказываться.
Комментарии
Пластиковую посуду заменят на бумажную...
бумага по прочности рядом не стояла с пластиком!
Давайте ещё в бронзовый век перейдём или лучше в каменный, ага?
всем ярым противникам пластиковой посуды, чтоб дошло зачем она нужна советую не мыть посуду недельку и есть из неё, причём всем составом офиса из одного комплекта потом расскажете как было вкусно, кто через сколько траванулся, кто в какой день чё словил...