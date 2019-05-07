На сайте Министерства обороны России появился новый раздел с архивными документами, опубликованными в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.
"Среди документов, представленных в разделе, уникальная фотохроника с результатами боевой работы летчиков 8-й воздушной армии и моряков Черноморского флота", – говорится в тексте.
Отмечается, что освобождение Севастополя стало ярким примером мужества и героизма для всех бойцов Красной Армии – пехотинцев, артиллеристов, моряков, летчиков. Среди документов, представленных в разделе, уникальная фотохроника с результатами боевой работы летчиков 8-й воздушной армии и моряков Черноморского флота, только за один месяц потопивших 23 корабля противника.
На сайте ведомства представлены в том числе номера газет "Сталинское знамя" и "Звезда", сведения о том, как пострадал детский лагерь "Артек", показания немецких пленных.
Ранее сообщалось, что в Севастополе прошли торжественный митинг и шествие по случаю 75-й годовщины освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.
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