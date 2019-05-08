Спортивный костюм – очень удобная одежда для занятий спортом и повседневной носки. Но как выбрать именно качественный костюм? Об этом и не только читайте далее.

Где выбрать спортивный костюм?

Можно воспользоваться дедовским способом и пойти в магазин спортивных товаров, выбрать из имеющегося ассортимента. Минусы такого подхода – вы тратите драгоценное время, может не быть вашего размера (а спортивный костюм очень понравился), неудобные примерочные.

Плюсы тоже есть, вы сразу можете померить и понять, подходит он вам или нет. Оценить качество пошива и ткань.

Что делать тем, у кого мало времени?

XXI век открыл для людей интернет и всю прелесть онлайн-шопинга. Можно купить любой товар, не выходя из дома, с доставкой прямо до двери. И все это в один клик. Спортивные костюмы не стали исключением. В интернете очень много магазинов по продаже одежды, но как выбрать спортивный костюм по картинке?

Если на сайте или в социальных сетях нет отзывов о товарах, стоит с осторожностью отнестись к такому магазину, скорее всего, перед вами мошенники. Если у вас просят 100% предоплату, но у вас есть сомнения по поводу качества, не стоит рисковать, лучше поищите другой магазин, где есть оплата после примерки.

Прочитайте состав ткани

Не стоит отдавать предпочтение 100% хлопку. Такие спортивные костюмы быстро приходят в негодность и садятся после стирки.

Оптимальный и удобный вариант – это сочетание 92% хлопка и 8% эластана. Такой спортивный костюм хорошо впитывает влагу и пропускает воздух, сохраняет первоначальное состояние и не теряет свою форму после стирки.

Как ухаживать за спортивным костюмом?

Спортивную одежду стирают чаще всего в сравнении с другими предметами гардероба, поэтому правильная стирка – это залог долгой службы вашего спортивного костюма. Важно то, чем вы стираете, лучше всего использовать специальные моющие средства с пометкой "спорт".

Еще один важный пункт – инструкция от производителя. Как думаете, сколько прослужит костюм, к которому не прилагается такая инструкция? Правильный ответ – недолго.

Поэтому при выборе обращайте на это внимание и следуйте всем инструкциям от производителя, тогда выбранный вами товар прослужит продолжительное время.

Сушка

Следует прямиком после стирки, – какие здесь могут таиться подводные камни? Солнечный свет. Казалось бы, безобидное явление, но если сушить вещи под прямыми солнечными лучами, они быстро теряют свои краски и выцветают. Такую одежду потом очень неприятно носить, и она переходит в категорию "для дачи".

И последнее, почему же нужно заботиться о спортивной одежде?

Когда в спортивном зале вы видите красивое отражение, то тренировка проходит интереснее и легче, смотреть на себя приятно, а последний подход заканчивается как первый. Поэтому выбирайте только красивые спортивные костюмы и занимайтесь спортом.

Успехов в начинаниях.