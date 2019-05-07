Отопительный сезон официально завершен в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
Во вторник, 7 мая, постановление о завершении отопительного периода подписал глава краевой столицы Сергей Дугин.
"Ресурсоснабжающим организациям поручено обеспечить повсеместное отключение отопления в связи с тем, что температура воздуха в течение пяти суток не опускалась ниже плюс восьми градусов", – отмечают в мэрии.
Традиционно собственники жилых и нежилых помещений были вправе принять решение о досрочном отключении систем теплоснабжения.
Напомним, что в 2018 году отопительный сезон начался 19 сентября.
Уже 13 мая в городе стартуют гидравлические испытания. С этого дня горячую воду отключат по контуру ТЭЦ-3.
Комментарии
Уже 13 мая в городе стартуют гидравлические испытания. С этого дня горячую воду отключат по контуру ТЭЦ-3.
Когда первой отключать будут ТЭЦ-2? Сколько можно в лютые майские холода морозить жителей по контуру ТЭЦ-3? Хоть бы по очереди отключали, но нет,уже лет 10 подрял первой отключают 3-ю.
Комментов было уже с десяток, куда остальные то дели ? Зачем потерли ?
С 13 мая дубак и отключение воды. Зачем так рано отключают горячую воду???? Прошлый год ничему не научил
7.05.2019 09:53
- гость -
Откуда такое паскудное желание нагадить жителям проживающим по контуру ТЭЦ-2? От неустроенности в личной жизни во всех ее проявлениях? Если ты девочка, то заведи себе котиков, а если мальчик, то кулачковые мышцы развивай.
Сбербанк всегда брал 1% за плату по ЖКХ, сейчас 3%. В Новосибирске по прежнему 1%. Везде лезут в карман!
7.05.2019 10:21
- гость -
А вы не проецируйте на людей испробованные вами методы отвлечения от неустроенности в личной жизни, это только вы можете развивать кулачковые мышцы котами.
Почему в мае, а не в июле?
так рады маю что аж печку затопили