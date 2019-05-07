Летние ограничения вводят на движение большегрузов по федеральным трассам в Алтайском крае с 20 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Срок действия ограничений – с 20 мая по 31 августа. Ограничения касаются движения по участкам федеральных дорог с асфальтобетонным покрытием при температуре воздуха свыше +32 градусов с 10:00 до 22:00.
"Приказ распространяется на транспортные средства с осевыми нагрузками, превышающими допустимые на территории РФ, за исключением автомобилей экстренных служб, а также транспорта, осуществляющего пассажирские, международные и почтовые перевозки, транспортировку животных, пищевых продуктов и лекарственных препаратов, топлива и грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций", – добавляют в краевом Минтрансе.
В Алтайском крае в список трасс, на которые распространяются ограничения, попали Р-256 (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией) и А-322 (Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан). На Чуйском тракте ограничение вводят при обходе Бийска, а также на подъезде к Барнаулу и Горно-Алтайску.
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