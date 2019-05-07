Дворец спорта и зрелищ в Барнауле на пороге исторического обновления. Уже к осени главная арена Алтайского края примет болельщиков в обновленном виде. Об этом рассказал владелец спортивного объекта, барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов.

По его словам, ремонт на объекте планируют завершить к 15 сентября. В начале октября арена примет первый международный студенческий турнир по хоккею в Барнауле Ice Hockey Challenge. Кроме того, после ремонта дворец спорта и зрелищ официально будет переименован в "Титов-арену". Михаил Дроздов полностью меняет холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, также будут заменены все деревянные и пожароопасные конструкции.

Самое главное – будет изменен фасад здания. Его обошьют специальными сэндвич-панелями. Изменится и цветовое решение арены. Она будет темно-синей с элементами серого. В этих же цветах будут и мягкие кресла внутри самого ледового дворца. За счет реконструкции удастся увеличить число посадочных мест до 4,5 тысячи человек. Это удастся сделать за счет уменьшения поля и переноса ВИП-ложи.

На фасаде также установят большой мультимедийный экран (8 на 12 метров) с выходом на Социалистический проспект с ретрансляцией матчей, лед окантуют новыми бортами с акриловым застеклением, появится новое светодиодное освещение, специальная детская зону, где родители смогут спокойно оставлять своих детей, шесть комфортных раздевалок. Вечером арена будет освещаться и станет украшением города Барнаула.

Управляющий директор "Титов-арены" Евгений Якунин рассказал Amic.ru, что после ремонта спортивный объект будет соответствовать уровню КХЛ. Внутри арены установят специальный медиакуб с четырьмя экранами, на которых болельщики смогут наблюдать за событиями матча. Ожидается, что будет наведен порядок на прилегающей территории. Будут убраны кассы, которые перенесут внутрь арены, биотуалеты, а также установят небольшой фонтан и организуют удобную парковку. Что касается памятника Герману Титову, который расположен рядом, его планируют отдать в музей в село Полковниково.

В "Титов-арене" будут проводить и различные концерты. Сейчас инженеры решают, делать ли специальную выдвижную площадку поверх льда. Эта технология применяется также на других аренах уровня КХЛ.

Здание Дворца спорта и зрелищ в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года. Причинами стали нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля Крайсовпроф подписал договор о продаже объекта бизнесмену Михаилу Дроздову. Сумма сделки не раскрывается, но она не ниже кадастровой стоимости – 200 миллионов рублей.