Жителя Бийска подозревают в хищении барсетки с документами и 60 тысячами рублей у нетрезвого попутчика в поезде Москва – Барнаул.
Как сообщили в алтайском линейном управлении МВД России, преступление было совершено на станции Славгород. К сотрудникам транспортной полиции с заявлением о хищении барсетки, в которой находились документы и 60 тысяч рублей, обратился пассажир поезда Москва – Барнаул.
Под подозрение в совершении преступления попал 34-летний житель Бийска, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Мужчина отрицал свою причастность к краже, но в ходе личного досмотра у него обнаружили похищенные деньги, которые он спрятал в нательном белье.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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