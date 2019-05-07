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Радио – это круглосуточно: Медиагруппа "FM-Продакшн" отмечает двойной праздник

, ИА "Амител"
На сегодняшний день у ведущего холдинга за Уралом – 31 радиостанция, вещающая в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Горно-Алтайске

Сегодня Медиагруппа "FM-Продакшн" отмечает двойной праздник – День Радио и 17-летие со дня создания компании. Работа на радио не останавливается круглосуточно – это не та деятельность, которая возможна с 9 до 17.

Музыкальные направления радиостанций Медиагруппы "FM-Продакшн" настолько разнообразны, что каждый слушатель сможет "поймать свою волну".

Немаловажную роль играет работа радиоведущего. Ведь чтобы удержать внимание слушателя, нужно: и говорить что-то осмысленное, и обладать эрудицией, и импровизировать, принимать экспресс-решения, уметь не только вовремя, но и удачно пошутить.

Для многих голоса барнаульских радиоведущих стали уже знакомыми и даже родными, но мало кто знает, как они выглядят на самом деле. Сегодня в этом материале вы подробно узнаете о форматах станций Медиагруппы "FM-Продакшн", а в фотопроекте "День Радио" сможете заново познакомиться с рулевыми местных эфиров.

"Европа Плюс Барнаул"

Радиостанция "Европа Плюс" на частоте 104.9 FM начала свое вещание в Барнауле 10 февраля 1996 года. Динамичную, бодрую, популярную и любимую радиостанцию слушают почти 12 миллионов человек в России.

По будням бодрое настроение в программах "Европейское утро" с 08:00 до 10:00 и "Барнаул ONLINE" с 17:00 до 18:00 задают радиоведущие Олег Шишкин: 

и Вика Романова:

"DFM Барнаул"

28 мая 2006 года Барнаул услышал радио DFM. На частоте 102.4 FM звучит интересная, прогрессивная, яркая и танцевальная музыка.

За супернастроение слушателей ежедневно отвечают радиоведущие "DFM Барнаул" – Даша Daль, Анастасия Клеянкина и Никита Иванников – в программах "БуDi People" с 08:00 до 09:00 (по будням) и "Счастливый час" с 15:00 до 16:00; с 20:00 до 21:00, по выходным: с 14:00 до 15:00; с 19:00 до 20:00. 

На фото: Анастасия Клеянкина

"Радио Дача Барнаул"

Самые любимые песни 80-х и 90-х годов и самые успешные хиты наших дней в исполнении популярных отечественных исполнителей – все это "Радио Дача Барнаул" на 107.4 FM.

Начало вещание 8 марта 2016 года.

По будням с 12:00 до 13:00 в программе "Удачный час" ведущие Дарья Некрасова и Александр Мулев дарят слушателям хорошее настроение, дают великолепный шанс передать приветы близким, друзьям и заказать любимую песню в подарок.

На фото: Дарья Некрасова и Александр Мулев

"Русское Радио Барнаул"

С "Русским Радио Барнаул" на 105.4 FM любое утро становится бодрее, любой день – продуктивнее, а любой вечер – приятнее.

Радиостанция начала свое вещание в Барнауле 2 августа 1995 года. Ежедневно с 18:00 до 19:00 в программе "Стол заказов" ведущие Яна Димина и Анастасия Журавлева дарят слушателям их любимые песни, принимают приветы и поздравления.

На фото: Яна Димина

"НАШЕ Радио Барнаул"

Всерьез и надолго песни русского рока зазвучали в Барнауле.

1 сентября 2016 года. Именно тогда в городе появилась радиостанция "НАШЕ Радио Барнаул" на частоте 106.4 FM. В ротации "НАШЕ Радио", как известные и любимые композиции культовых групп и исполнителей – "БИ2", "ДДТ", "Чайф", Земфиры и Виктора Цоя, так и песни совсем молодых рок-коллективов.

Ведущие Глеб Пикалов, Саша Рязанова и Дядя Витя ежедневно в будние дни общаются со слушателями с 15:00 до 16:00 в рамках часовой интерактивной программы "Щас спою!" и целых два часа по выходным.

На фото: Глеб Пикалов, Саша Рязанова и Дядя Витя

"Радио Шансон Барнаул"

С 4 июля 2003 года в нашем городе звучит красивая, честная и сердечная музыка на "Радио Шансон Барнаул" – 101.9 FM.

"Радио Шансон" – это бессмертные хиты и новинки шансона по-русски, заказ песен в эфире, самые актуальные новости жанра, регулярные премьеры.

По будням с 19:00 до 20:00 в программе "Только для Вас" слушатели могут выиграть билеты на выступления любимых артистов в подарок, послушать хорошие песни и многое другое.

Ведущие эфира – Катерина Савина и Анастасия Загорская.

На фото: Анастасия Загорская

"Ретро FM Барнаул"

1 августа 2008 года "Ретро FM" зазвучало в Барнауле на частоте 104.4 FM. "Ретро FM" – современное, динамичное и модное радио, объединяющее самую широкую аудиторию и сразу несколько поколений слушателей. В эфире радиостанции звучит только лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Ежедневно с 18:00 до 19:00 в местной программе "Феличита" радиоведущие Катерина Савина и Никита Александров доносят до друзей и близких все музыкальные заявки слушателей.

На фото: Катерина Савина

"Эхо Москвы Барнаул"

25 января 2003 года в Барнауле начала свое вещание радиостанция "Эхо Москвы". На волне 69.11 FM звучит оперативная, точная и полная информация о политических и экономических событиях, новостях культуры и спорта 24 часа в сутки.

По будням с 17:00 до 18:00 в местной программе "Тема дня" ведущая Ася Хлыновская берет интервью у экспертов на самые актуальные темы, касающиеся проблем не только Барнаула и Алтайского края, но и всей страны.

На фото: Ася Хлыновская

"LOVE Radio Барнаул"

Самая молодая радиостанция Медиагруппы "FM-Продакшн". LOVE Radio накрыла Барнаул любовью 9 октября 2018 года.

Ежедневно на волне 91.5 FM с 16:00 до 17:00 радиослушатели Барнаула могут признаваться в любви, передавать свои приветы и слушать любимые треки в местной программе Big Love Message. А ведущие Маша Царева, Никита Тушев и Никита Алексеев заряжают всех позитивом, хорошим настроением и держат курс на любовь. 

На фото: Никита Тушев

"Новое Радио Барнаул"

13 ноября 2017 года в Барнауле появилась новая радиостанция "Новое Радио". На волне 91.1 FM звучит самая модная русская популярная музыка! Как безусловные хиты, так и неожиданные яркие новинки от талантливых молодых исполнителей. 

Все барнаульцы могут оставлять свои приветы и музыкальные поздравления в программе "Личные сообщения", которая выходит ежедневно с 17:00 до 18:00. Рулевая эфира – Анна Плеханова.

На фото: Анна Плеханова

"Радио Искатель Барнаул"

1 сентября 2017 года в Барнауле зазвучало "Радио ИСКАТЕЛЬ" на волне 90.7 FM. В основу эфира "Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул" положены информационные познавательные и развлекательные программы, которые адресованы взрослой думающей аудитории. Музыкальное наполнение радиостанции лишь поддерживает такую концепцию, также предлагая слушателям окунуться в мир песен, которые несут в своих текстах серьезную смысловую нагрузку. В эфире играют только хиты, проверенные временем – от The Rolling Stones до "Аквариума".

"Comedy Radio Барнаул"

С 1 сентября на волне 102,9 FM в Барнауле начала свое вещание самая позитивная радиостанция – Comedy Radio. Основу формата "Comedy Radio Барнаул" составляют собственные развлекательные ток-шоу и авторские передачи постоянных ведущих Comedy. 

"Радио МИР Барнаул"

4 апреля 2012 года Барнаул включил "Радио МИР" на частоте 90.2 FM.

"Радио МИР Барнаул" – это классика отечественной эстрады 70-90-х годов, музыка доброго советского кино, лучшие образцы отечественной поп-музыки 2000-х. Каждые полчаса круглосуточно в прямом эфире самые свежие и эксклюзивные новости политики, экономики, социальной и культурной жизни стран Содружества.

Фотограф фотопроекта: Татьяна Алдабаева @taldabaeva
Визажист: Крымова Карина @krymova_mua 
Одежда для ведущих предоставлена: бутик-ателье AnnaDo22 @annado_22
 Сайт компании

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.05.2019 12:39
- гость -

С Днем Радио, ребята! вы крутые и , как оказалось, еще и красивые))!

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