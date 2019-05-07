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СМИ назвали приоритетную версию катастрофы в Шереметьево

, ИА "Амител"
Доминирующей версией произошедшего называют ошибку пилотов
При этом следствие рассматривает все версии причин случившегося / Фото: livejournal.com

При этом следствие рассматривает все версии причин случившегося / Фото: livejournal.com

Ошибку пилотов называют доминирующей версией в деле о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Коммерсантъ".

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что не выработав топливо и с явным превышением скорости, пилоты совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Также следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.

Кроме того, эксперты, опрошенные "Коммерсантом", также полагают, что к катастрофе привела череда ошибок экипажа.

Первой из них называется решение экипажа лететь через грозовой фронт. Затем, как отмечается, столкнувшись с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться, вместо того чтобы выработать топливо.

Кроме того, представители экспертного сообщества полагают, что в процессе приземления пилоты продемонстрировали слабую подготовку, не сумев правильно зайти на посадку в ручном режиме и допустив "жесткое" приземление с "отскоком".

Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжило 37 человек.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.05.2019 11:44
гость

решение экипажа лететь через грозовой фронт

А разве не диспетчер разрешает вылет?

0  0
7.05.2019 11:46
гость

столкнувшись с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться, вместо того чтобы выработать топливо

А летать еще пару часов без автоматики не опасно? Может из-за этого могли погибнуть все?

0  0
7.05.2019 11:47
гость

У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?

0  0
7.05.2019 11:55
- гость -


7.05.2019 11:47
гость
В данной модели самолета, эта функция отсутствует.

0  0
7.05.2019 11:55
Жоржик

Как-то все очень однобоко. Такое ощущение что истинную причину пытаются замять, свалив вину на пилотов.

0  0
7.05.2019 11:56
Горожанин

Нужно расследование МОК, только они дойдут до правды.

0  0
7.05.2019 11:56
Barnaul

"У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?"

у самолетов Sukhoi Superjet 100 нет такой функции..

0  0
7.05.2019 11:59
- гость -

В любом случае будут обвинять пилотов. На них проще всего списать все недочеты и нарушения. Может быть, совершив посадку, хоть и жесткую, пилоты спасли половину пассажиров, а продолжая полет - упали бы и погибли бы все...

0  0
7.05.2019 12:00
Kimi

Вот и я увидев кадры посадки с этими козлами, сразу подумал про умение пилотов летать "на руках", а не кнопки нажимая...
Попала молния, вырубила радио и электронику, лайнер перешел в ручной режим, но что мешало его нормально посадить в этом самом ручном режиме?
Умение?

0  0
7.05.2019 12:01
Kimi

7.05.2019 11:59
- гость -

Из-за чего бы они упали то?

0  0
7.05.2019 12:08
Жоржик

7.05.2019 12:01
Kimi

Если самолет плохо управляем в результате повреждения электроники - может упасть элементарно. Потеря скорости, сваливание в штопор и пипец...

0  0
7.05.2019 12:09
- гость -

"У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?"
"В данной модели самолета, эта функция отсутствует."
"у самолетов Sukhoi Superjet 100 нет такой функции."
- У всех самолетов, сертифицированных после 2007 года, нет этой функции, экология...

0  0
7.05.2019 12:14
- гость -

"А летать еще пару часов без автоматики не опасно? Может из-за этого могли погибнуть все?"
"Если самолет плохо управляем в результате повреждения электроники - может упасть элементарно. Потеря скорости, сваливание в штопор и пипец..."
- Не читайте по утрам еврейских газет (блогов) и либерастов. Последыши Сочачек они такие экперды во всем, ничему не учились и нигде не работали.
Есть специалисты МАК, они определят и причину и виновных.

0  0
7.05.2019 12:15
Kimi

7.05.2019 12:08
Жоржик
В результате повреждения электроники самолет не плохо управляется, а управляется вручную.

0  0
7.05.2019 12:18
- гость -

А летать еще пару часов без автоматики не опасно?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это его работа, сынок.

0  0
7.05.2019 12:20
Жоржик

7.05.2019 12:15
Kimi
Правда ? Где вас берут таких жертв ЕГЭ безмозглых ? Иди поуправляй приводами элеронов или рулей вручную, без гидравлики. Или тягой двигателей. А все управляется электроникой. Если вспомогательное оборудование откажет - ручками ты ничего не сделаешь.

0  0
7.05.2019 12:29
- гость -

Жоржик,ты пургу гонишь.Как же наши предки летали без электроники и без автопилотов?

0  0
7.05.2019 12:32
- гость -

Просто у пилотов мало опыта посадки самолёта вручную.И не только у российских.

0  0
7.05.2019 12:37
- гость -


7.05.2019 12:29
- гость -
Так электроники не было на тех самолетах, на которых предки летали...

0  0
7.05.2019 12:40
месный

7.05.2019 12:20
Жоржик

сами вы жерва егэ. в самолёте управление резервируется. А гидравлика отлично управляется клапанами приводимыми механическими тягами, тросиками и т.д.

Это вам не какойнибуть порш каен или бэха где например пидаль газульки крутит датчик от которого провода идут в блок управления, а из него к механизму открытия-закрытия дроссельной заслонки.

0  0
7.05.2019 12:41
- гость -

Жоржик,для управления приводами без электроники не надо вылезать за пределы корпуса самолёта )Можно управлять ими,сидя в кабине с помощью именно гидравлики.
Вообще,всё явственнее проявляется эволюционная цепочка:либералы-либерасты-либердауны.

0  0
7.05.2019 12:43
- гость -

7.05.2019 12:29
- гость -
на дирижаблях и воздушных шарах

0  0
7.05.2019 12:47
Kimi

7.05.2019 12:20
Жоржик

Во-первых я вас не оскорблял.
Во-вторых вам уже ответили.
Но вот еще вам инфа: как же он без управления не зашел на посадку с первого раза, СДЕЛАЛ КРУГ и зашел со второго.... Только вот со скоростями не совладал. Не собрал. как говорится, стрелки в кучку. Если вам это о чем то скажет...
Как он вообще без управления вернулся то к полосе?

0  0
7.05.2019 12:50
АБОРИГЕН

Да подходы не меняются с 37 годы. Живой?! Значит виноват!

0  0
7.05.2019 12:50
- гость -

Так любой дурак сможет без подготовки

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