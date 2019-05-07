Ошибку пилотов называют доминирующей версией в деле о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Коммерсантъ".
Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что не выработав топливо и с явным превышением скорости, пилоты совершили посадку, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Также следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП.
Кроме того, эксперты, опрошенные "Коммерсантом", также полагают, что к катастрофе привела череда ошибок экипажа.
Первой из них называется решение экипажа лететь через грозовой фронт. Затем, как отмечается, столкнувшись с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться, вместо того чтобы выработать топливо.
Кроме того, представители экспертного сообщества полагают, что в процессе приземления пилоты продемонстрировали слабую подготовку, не сумев правильно зайти на посадку в ручном режиме и допустив "жесткое" приземление с "отскоком".
Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. Выжило 37 человек.
Комментарии
решение экипажа лететь через грозовой фронт
А разве не диспетчер разрешает вылет?
столкнувшись с отключением автоматики, пилоты поторопились приземлиться, вместо того чтобы выработать топливо
А летать еще пару часов без автоматики не опасно? Может из-за этого могли погибнуть все?
У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?
7.05.2019 11:47
гость
В данной модели самолета, эта функция отсутствует.
Как-то все очень однобоко. Такое ощущение что истинную причину пытаются замять, свалив вину на пилотов.
Нужно расследование МОК, только они дойдут до правды.
"У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?"
у самолетов Sukhoi Superjet 100 нет такой функции..
В любом случае будут обвинять пилотов. На них проще всего списать все недочеты и нарушения. Может быть, совершив посадку, хоть и жесткую, пилоты спасли половину пассажиров, а продолжая полет - упали бы и погибли бы все...
Вот и я увидев кадры посадки с этими козлами, сразу подумал про умение пилотов летать "на руках", а не кнопки нажимая...
Попала молния, вырубила радио и электронику, лайнер перешел в ручной режим, но что мешало его нормально посадить в этом самом ручном режиме?
Умение?
7.05.2019 11:59
- гость -
Из-за чего бы они упали то?
7.05.2019 12:01
Kimi
Если самолет плохо управляем в результате повреждения электроники - может упасть элементарно. Потеря скорости, сваливание в штопор и пипец...
"У самолета вроде бы должна быть функция сброса топлива?"
"В данной модели самолета, эта функция отсутствует."
"у самолетов Sukhoi Superjet 100 нет такой функции."
- У всех самолетов, сертифицированных после 2007 года, нет этой функции, экология...
"А летать еще пару часов без автоматики не опасно? Может из-за этого могли погибнуть все?"
"Если самолет плохо управляем в результате повреждения электроники - может упасть элементарно. Потеря скорости, сваливание в штопор и пипец..."
- Не читайте по утрам еврейских газет (блогов) и либерастов. Последыши Сочачек они такие экперды во всем, ничему не учились и нигде не работали.
Есть специалисты МАК, они определят и причину и виновных.
7.05.2019 12:08
Жоржик
В результате повреждения электроники самолет не плохо управляется, а управляется вручную.
А летать еще пару часов без автоматики не опасно?
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Это его работа, сынок.
7.05.2019 12:15
Kimi
Правда ? Где вас берут таких жертв ЕГЭ безмозглых ? Иди поуправляй приводами элеронов или рулей вручную, без гидравлики. Или тягой двигателей. А все управляется электроникой. Если вспомогательное оборудование откажет - ручками ты ничего не сделаешь.
Жоржик,ты пургу гонишь.Как же наши предки летали без электроники и без автопилотов?
Просто у пилотов мало опыта посадки самолёта вручную.И не только у российских.
7.05.2019 12:29
- гость -
Так электроники не было на тех самолетах, на которых предки летали...
7.05.2019 12:20
Жоржик
сами вы жерва егэ. в самолёте управление резервируется. А гидравлика отлично управляется клапанами приводимыми механическими тягами, тросиками и т.д.
Это вам не какойнибуть порш каен или бэха где например пидаль газульки крутит датчик от которого провода идут в блок управления, а из него к механизму открытия-закрытия дроссельной заслонки.
Жоржик,для управления приводами без электроники не надо вылезать за пределы корпуса самолёта )Можно управлять ими,сидя в кабине с помощью именно гидравлики.
Вообще,всё явственнее проявляется эволюционная цепочка:либералы-либерасты-либердауны.
7.05.2019 12:29
- гость -
на дирижаблях и воздушных шарах
7.05.2019 12:20
Жоржик
Во-первых я вас не оскорблял.
Во-вторых вам уже ответили.
Но вот еще вам инфа: как же он без управления не зашел на посадку с первого раза, СДЕЛАЛ КРУГ и зашел со второго.... Только вот со скоростями не совладал. Не собрал. как говорится, стрелки в кучку. Если вам это о чем то скажет...
Как он вообще без управления вернулся то к полосе?
Да подходы не меняются с 37 годы. Живой?! Значит виноват!
Так любой дурак сможет без подготовки