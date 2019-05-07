Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает предпринимателей г. Бийска принять участие в тренинге "Школа предпринимательства" в рамках программ обучения АО "Корпорация "МСП".
Бесплатный образовательный интенсив ориентирован на действующих предпринимателей. Его цель – обучение навыкам, нацеленным на развитие бизнеса.
Программа "Школа предпринимательства" предназначена для людей, которые уже реализовывают свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития предприятия.
По завершению тренинга вы сможете получить следующие навыки и знания:
• проведение маркетинговых исследований и анализ бизнеса;
• маркетинговое планирование для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;
• управление человеческими ресурсами;
• управление товарно-материальными запасами;
• финансовое планирование;
• калькуляция себестоимости товара/услуги;
• ведение бухгалтерского учета (для не финансистов);
• управление предприятием.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мойбизнес22.рф
Место проведения тренинга: г. Бийск, ул. Социалистическая, 98, МБУ "Бийский бизнес-инкубатор".
Время проведения: с 13 по 17 мая 2019 года.
Участие в программе бесплатное.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
Сайт
Комментарии