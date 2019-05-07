Хоккейная команда "Алтай" с нового сезона будет переименована в "Динамо-Алтай". У клуба появятся новые инвесторы, а бюджет будет увеличен почти в два раза, что позволит претендовать за чемпионский титул в первый же сезон после ребрендинга. Об этом журналистам сообщили в рамках специальной пресс-конференции, которая состоялась 6 мая в Минспорте края.

Как сообщил глава ведомства Алексей Перфильев, решение о реорганизации клуба было очень непростым, больше трех месяцев велись по этому поводу жаркие дебаты. На базе "Алтай" сроком на год будет образовано специальное АНО ХК "Динамо-Алтай". Ее учредителями стали КАУ ХК "Алтай", Алтайская краевая организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" и предприниматель Михаил Дроздов. Однако, по словам Алексея Перфильева, ответственность за результаты все равно будет за Минспортом.

Со стороны государственного бюджета подтверждается увеличение финансирования клуба с 35 до 55 миллионов рублей. Инвестиции Михаила Дроздова с партнерами составят порядка 10 миллионов, плюс должны принести аналогичную сумму клубу игры команды в обновленном Дворце спорта, который будет переименован в "Титов-арену". Этот бюджет сопоставим с бюджетами команд, которые борются за высокие места в первенстве ВХЛ. Одна из главных задач обновленной команды – быть в тройке сильнейших.

Часть денег, которые удастся краевым властям сэкономить при новой схеме, будет направлена на развитие детско-юношеского спорта. Алексей Перфильев выразил надежду, что после хоккея бизнес станет развивать также волейбол, футбол и баскетбол в Алтайском крае. Сегодня же понятно, что хоккей на ближайшие годы станет самым главным видом спорта в регионе, которому будут уделять повышенное внимание.

Как сообщил Михаил Дроздов, его мечта, чтобы Барнаул ассоциировался именно с хоккейным городом. Бизнесмен признался, что была жаркая дискуссия вокруг названия команды, но в итоге решили отказаться от варианта "Мотор", поскольку оно связано именно с заводом, который долгое время помогал клубу финансово. Сегодня этой поддержки нет, поэтому остановились на "Динамо-Алтай". Михаил Дроздов уверен, что о динамовских традициях известно по всей стране, поэтому такое название позитивно может отразиться на привлечении бизнес-партнеров.

Директор клуба Руслан Чайкин сообщил, что сейчас разрабатывается новый логотип клуба. Известно, что цвета формы будут темно-синего "агрессивного" оттенка, а в логотип точно войдут буквы-инициалы "А" и "Д". Символом клуба точно будет не бык Симон и не Волк, как у студенческого коллектива "Динамо-Барнаул". Директор хоккейного клуба дал понять, что все новшества будут презентованы перед стартом сезона – для этого проведут специальную пресс-конференцию. Кроме того, студенческую команду руководство клуба рассматривает как некий фарм-клуб "Динамо". Некоторые игроки в перспективе могут попасть в основную команду.

Что касается противоречивой фигуры Александра Климова, уволенного за поддельный диплом с поста главного тренера команды, то его не будет в новой структуре. Ранее появлялась информация, что он может занять пост генменеджера "Динамо-Алтая" и отвечать за селекцию. Главным тренером же команды будет Александр Усачев, который и будет готовить ее к сезону.

Руслан Чайкин подчеркнул, что уже сейчас проводится активная селекционная работа клуба: поиск игроков, способных усилить будущую команду. Приоритет – алтайские хоккеисты, выступающие в ВХЛ-А. На данный момент полноценными контрактами "Динамо-Алтай" связан с восемью спортсменами, четыре из которых – местные. В ближайшем будущем стоит задача обеспечить комфортные условия для игроков и тренерского состава: некоторая доля из расширенного бюджета пойдет на зарплаты игрокам и персоналу, а также на перемещение воздушным путем и форму.