Пенсионный фонд РФ рассказал о том, какие пенсии и выплаты получают участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Отделение ПФР по Алтайскому краю подготовило инфографику, наглядно демонстрирующую эти цифры.
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Комментарии
моим родителям соответственно 87 и 88 лет. Они не участники боевых действий. Но детьми прошли такой ад, у отца в 42-м умерла мать, он с младшими братьями попал в детдом. Отец в 43-м вернулся контуженный. Так неужели родители, едва ходящие, не заслужили доплат?! Более того 25 апреля, они одну остановку проехали бесплатно на автобусе №19. Водитель с кондуктором так на них орали, угрожали, чтобы они никогда не садились на этот автобус. Маме 3 следующих дня вызывали скорую, сорвался сердечный ритм. Вот для кого родители детьми голодали и ели сусликов. Вот лицо нашего общества сегодня.