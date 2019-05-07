Минздрав рассказал, как спастись от аллергии на пыльцу

В Минздраве России рассказали, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии, сообщает RT.
Как отметили в ведомстве, существует три вида пыления. Первый приходится на апрель и май – пик пыления деревьев (береза, ольха, орешник). Пыление злаковых трав (пшеница, рожь, овес и другие) приходится на июнь-июль, а сорных трав (дикорастущих растений, таких как полынь, мать-и-мачеха) – на август-сентябрь.
В сезон пыления специалисты рекомендуют аллергикам пройти симптоматическую терапию. Для этого можно принимать антигистаминные препараты второго поколения, а также назальные ингаляционные стероиды. Кроме того, рекомендуется по возможности сменить климат.
Вне зависимости от сезона в ведомстве рекомендуют проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами. Этот метод предполагает введение в организм пациента возрастающих доз того или иного аллергена. В будущем благодаря такой терапии контакт с аллергенами в естественной среде станет менее болезненным.
Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом аллергологом-иммунологом, подчеркнули в министерстве.
Комментарии
Странно, что никто не пишет про еду, первое что надо сделать, это убрать из рациона все молочные продукты, в том числе творог и сыр и всю колбасную еду, точнее подобие еды напичканое химией пальмовым маслом красителями и т. д.