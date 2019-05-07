Украинский город отключили от водоснабжения из-за долгов

Город Первомайск на Украине остался без воды из-за долгов, пишет "Российская газета" со ссылкой на власти города.
Отмечается, что жители Первомайска накопили долгов на 7 млн гривен (17,2 млн рублей), поэтому водоканал не смог вовремя оплатить долг за электричество.
"В связи с этим "Первомайский городской водоканал" был отключен от электроэнергии, город остался без воды", – сообщили в администрации города.
Чиновники предложили поставщикам услуг сесть за стол переговоров, а должникам оплатить все квитки за предоставленную ранее воду и водоотведение.
Город Первомайск является крупнейшим в Николаевской области. В нем проживает более 66 тысяч человек.
Комментарии