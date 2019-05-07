Почти половина россиян отправится на торжества 9 мая

Почти половина жителей России намерены активно участвовать в праздновании Дня Победы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
На шествия и торжественные парады 9 мая отправятся 48%. Еще 20% поздравят ветеранов. Более расслаблено проведут этот день часть респондентов: 19% хотят посмотреть салют, 20% намерены отправиться в гости, а 17% собираются просто гулять или проводить время на природе.
Опрошенные поделились мнением относительно ежегодного парада 9 мая. По словам 36% респондентов, это мероприятие – дань памяти подвигу народа. Еще 30% считают, что торжество – знак благодарности пережившим войну людям, а 17% полагают, что парад является демонстрацией военной мощи России и воспитанием патриотического духа у молодого поколения.
Также ВЦИОМ узнал, как в России относятся к акции "Бессмертный полк". Это мероприятие вызывает гордость за страну и ветеранов у 42% опрошенных. Еще 21% считают акцию чествованием памяти их отцов и дедов, для 11% – грусть и боль. У 10% "Бессмертный полк" связан со счастьем и радостью.
Специалисты ВЦИОМ провели телефонный опрос 3 мая 2019 года. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.
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