Власти нескольких регионов объявили 7 мая выходным днем из-за Радоницы

7 мая православные христиане отмечают День поминовения усопших – Радоницу, которая выпадает на девятый день после Пасхи. В связи с этим власти нескольких регионов России объявили вторник выходным днем, сообщает телеканал "360".
В этот день православные посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших. На могилах обычно оставляют что-то с пасхального стола: кулич или яйцо. По статистике, именно на этот вторник приходится "пик посещаемости" кладбищ и массовых поминок за год.
Щедрые застолья на кладбище церковь не приветствует, считая это языческим обрядом. Перед кладбищем принято ходить в церковь, чтобы передать священнослужителям записки с именами усопших, о которых должны помолиться во время литургии.
Работать на Радоницу разрешается только в случае острой необходимости. Поэтому региональные власти нескольких субъектов решили устроить в этот день выходной. На Радоницу не работают жители Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Брянской, Пензенской областей, а также Карачаево-Черкесии и Адыгеи.
В Оренбургской области отдыхают только чиновники и некоторые бюджетные организации. Руководителям частных организаций администрация региона только рекомендовала отпустить своих подчиненных на выходной.
Также сообщается, что 7 мая объявлен выходным днем в Кемеровской и Волгоградской области.
С Радоницей связано и несколько примет. Например, хорошим знаком будет, если пойдет дождь – он сулит богатый урожай в этом году. Плодородие сулит и новолуние, а если Луна будет уходящей, значит, год станет неурожайным. Плохой приметой считается приходить в этот день на кладбище беременным женщинам.
Комментарии
А Кемеровскую область почему не указали? Утром по телевизору сказали: восемь регионов.
респект таким руководителям!!!