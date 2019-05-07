Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".
У 14% респондентов аресты чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
При этом интерес граждан к подобным событиям заметно снижается: если в феврале 2019 года за арестом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова "внимательно следили" 17% респондентов, то за задержаниями в марте бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева — лишь 9%.
Только четверть опрошенных посчитали аресты проявлением серьезной борьбы с коррупцией. Большинство же уверено, что это либо следствие борьбы за передел сфер влияния, либо отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике.
Как отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков, аресты воспринимаются не как борьба с коррупцией, а как разборки между кланами, поэтому у них и нет особого резонанса.
"Следит за ними в основном или околополитическая публика, или пожилое провинциальное население, которое как раз воспринимает это как реальную борьбу с коррупцией", — отметил Гудков.
По его мнению, эффективность антикоррупционной пиар-риторики снижается, поскольку сообщения об арестах становятся рутиной и уже мало кто различает арестованных. А удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди, констатирует Гудков.
"Массовое сознание задето ощущением несправедливости, потому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения", — заключил директор "Левада-центра".
Комментарии
я своего кота назвал "чиновник" жрет - спит и ничего никогда не делает - пользы ноль
сколько еще с фиктивными разводами укрывается - работы непочатый край! Неплохо было бы изымать в доход государства все нажитое непосильным трудом в бюджете, когда за руку поймали!
Аресты воспринимаются не как борьба с коррупцией, а как разборки между кланами
Кланы могут жить между собой и мирно. Не будет вообще никаких арестов. Не думаю, что это будет лучше. Когда-то было и так. Мне какая разница из-за чего посадили представителя клана, представитель клана должен сидеть в тюрьме, его посадили, это хорошо