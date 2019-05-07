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Омичка отдала мошенникам 2 млн рублей, чтобы вернуть из "МММ" 290 тысяч

, ИА "Амител"
Пенсионерка вошла в азарт и за четыре дня перечислила злоумышленникам почти 2 000 000 рублей
Когда сумма 'компенсации' достигла 4 млн рублей, пенсионерка попросила взаймы у соседки / Фото: 55.мвд.рф

Когда сумма "компенсации" достигла 4 млн рублей, пенсионерка попросила взаймы у соседки / Фото: 55.мвд.рф

В Омске полиция возбудила уголовное дело, после того как злоумышленники похитили около двух миллионов рублей у 58-летней жительницы – вкладчицы "МММ", сообщает региональное МВД.

Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей финансовой организации "МММ". Она сообщила, что компания начала выплаты компенсаций бывшим вкладчикам, и пенсионерке – как одной из активных участниц финансовой пирамиды – полагается достаточно крупная сумма.

Женщина предложила перевести по номеру банковской карты "страховку" в размере 290 тысяч рублей. После перевода денег пенсионерке пообещали вернуть 580 тысяч рублей компенсации и всю "страховку" назад.

Пенсионерка заинтересовалась предложением и тут же перевела на указанный счет свои сбережения. После этого дама объяснила, что чем больше будет сумма "страховки", тем больше денег сможет вернуть бывшая вкладчица.

Пенсионерка вошла в азарт. "За четыре дня пенсионерка перечислила злоумышленникам почти 2 000 000 рублей. Часть денежных средств женщина занимала у знакомых и брала в кредит", – говорится в сообщении ведомства.

Когда сумма "компенсации" достигла 4 млн рублей, пенсионерка попросила взаймы у соседки, которая убедила ее обратиться за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников. Известно, что счета, на которые переводились деньги, были открыты в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.05.2019 16:07
Жоржик

Вспоминается песенка из к/ф Буратино, про дураков....

0  0
7.05.2019 16:16
- гость -

Омск - город пенсионеров-миллионеров!

0  0
7.05.2019 16:16
- гость -

а все нищще живем.. 2 ляма просто есть у каждого?

0  0
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