В Омске полиция возбудила уголовное дело, после того как злоумышленники похитили около двух миллионов рублей у 58-летней жительницы – вкладчицы "МММ", сообщает региональное МВД.
Как выяснилось, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей финансовой организации "МММ". Она сообщила, что компания начала выплаты компенсаций бывшим вкладчикам, и пенсионерке – как одной из активных участниц финансовой пирамиды – полагается достаточно крупная сумма.
Женщина предложила перевести по номеру банковской карты "страховку" в размере 290 тысяч рублей. После перевода денег пенсионерке пообещали вернуть 580 тысяч рублей компенсации и всю "страховку" назад.
Пенсионерка заинтересовалась предложением и тут же перевела на указанный счет свои сбережения. После этого дама объяснила, что чем больше будет сумма "страховки", тем больше денег сможет вернуть бывшая вкладчица.
Пенсионерка вошла в азарт. "За четыре дня пенсионерка перечислила злоумышленникам почти 2 000 000 рублей. Часть денежных средств женщина занимала у знакомых и брала в кредит", – говорится в сообщении ведомства.
Когда сумма "компенсации" достигла 4 млн рублей, пенсионерка попросила взаймы у соседки, которая убедила ее обратиться за помощью в полицию.
В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников. Известно, что счета, на которые переводились деньги, были открыты в Москве. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".
Комментарии
Вспоминается песенка из к/ф Буратино, про дураков....
Омск - город пенсионеров-миллионеров!
а все нищще живем.. 2 ляма просто есть у каждого?