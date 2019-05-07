Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал новые стандарты укладки асфальта в России, благодаря которым этот процесс можно будет совершать почти в любую погоду, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время продолжает действовать свод правил 2012 года. Пока что ремонтировать дороги разрешается весной и летом в сухую погоду при температуре не меньше +5 градусов. Осенью работы можно проводить при +10 градусах.

Согласно новому ГОСТу дорожные работы можно будет проводить и в дождь, и в снег, и даже в мороз.

Впрочем, есть и несколько запретов. В частности, укладывать асфальт будет нельзя в период сильных ливней или при резком ветре вместе с минусовой температурой.

По новым правилам непогодой весной и летом будет считаться температура от +5 до -10 градусов, а осенью и зимой – от +10 до -10 градусов.

Депутат Госдумы Александр Васильев объяснил, зачем нужно изменение стандартов. По его словам, новые правила помогут проводить ремонтные работы вовремя.

Отмечается, что первая редакция ГОСТа уже обсуждается. Финальную версию должны подготовить к ноябрю.