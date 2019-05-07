Телеведущий Андрей Малахов в колонке на сайте "Стархит" упрекнул российских телезрителей в отсутствии толерантности из-за того, что те раскритиковали выступление дочери певицы Алсу – Микеллы Абрамовой – в шоу "Голос. Дети" и ее победу.
"Неужели 11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения) заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой вообще ребенок это заслуживает?" – написал Малахов.
Он подчеркнул, что Первый канал проверит результаты голосования в ходе расследования.
"Я уверен, результаты голосования, как и обещал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, будут проверены (Микелла Абрамова набрала через систему телефонных звонков более 145 тысяч голосов, то есть за нее проголосовали 92% позвонивших)", – подчеркнул Малахов.
Финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова – Микелла – в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно. Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Комментарии
Средненько спела с бэк-вокалистками, а результат в 2 раза выше, чем у казаха Ержана, супер-исполнителя.
Оказывается, телевизор еще кто-то смотрит...
Алсушки, Филипчукчки талантливы только иза бабла их дедов