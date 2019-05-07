Met Gala – 2019 / Фото: vk.com/bgmaproject
Met Gal – Бал Института костюма – состоялся 6 мая в Нью-Йорке. Мероприятие ежегодно собирает всех звезд кино, музыки, моды и шоу-бизнеса, чтобы те продемонстрировали наряды от ведущих Домов моды.
По традиции каждый бал посвящен определенной теме: в 2019 году ею стало эссе писательницы Сьюзен Зонтаг "Заметки о Кэмпе". Кэмп происходит от французского se camper, означающего "принимать позу чрезмерной манерности". Для него характерны повышенная театральность, любовь к искусственности, преувеличенность до гротеска, некоторая вульгарность, эстетизм, антиномичное сочетание игры и серьезности.
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