Алтайского фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает предприятия края посетить Республику Башкортостан, г. Уфу, с бизнес-миссией в составе делегации Алтайского края.
Бизнес-миссия проводится для продвижения продукции и услуг компаний на территории Республики Башкортостан, поиска новых клиентов и партнеров, определения степени заинтересованности в сотрудничестве.
В рамках бизнес-миссии для предприятий Алтайского края будут организованы деловые переговоры и посещение предприятий потенциальных партнеров.
При организации бизнес-миссии Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП оказывает следующее содействие:
– подбор компаний Республики Башкортостан из числа потенциальных покупателей товаров и услуг предприятий Алтайского края;
– организация двусторонних встреч с компаниями Республики Башкортостан;
– сопровождение встреч (при необходимости) представителем Алтайского фонда МСП.
Кто может принять участие?
Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алтайском крае.
Где и когда?
Республика Башкортостан, г. Уфа, с 21 по 25 мая 2019 года.
Подать заявку на участие в бизнес-миссии можно на мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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