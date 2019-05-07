Жителя Рубцовска будут судить по обвинению в изнасиловании бывшей супруги, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным следствия, преступление было совершено 28-летним мужчиной в феврале этого года, когда злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к экс-супруге, чтобы уговорить ее вернуться к нему.
"Женщина ответила отказом, после чего оскорбленный мужчина связал ее, заклеил рот скотчем и, подавляя сопротивление, изнасиловал. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью", – добавляют в СКР.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
хм
Девчёнки, никогда не связывайтесь с алканафтами. - хлебнёте по-полной.
Так ведь не знаешь, что он сопьется
Девчёнки, никогда не связывайтесь с алканафтами. - хлебнёте по-полной.
Да если бы только с алкоголиками, а то ведь и ээков привечают.
Это же бывшая жена, хороший адвокат свел бы это к ролевым играм
А кто не пьёт?