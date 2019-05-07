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Университетский дворик АлтГУ открывает сезон с празднования Дня Победы

, ИА "Амител"
Уникальный в своем роде уголок отдыха и досуга на базе опорного вуза готов к началу нового творческого сезона

В 2017 году состоялось открытие реконструированного Университетского дворика АлтГУ – уникального уголка отдыха и досуга в центре столицы Алтайского края. Не только студенты и преподаватели опорного университета региона, но и горожане, а также гости краевого центра могут провести свободное время в уютном зеленом уголке Барнаула. В летнее время здесь работает кафе.

На сегодняшний день Университетский дворик стал площадкой для проведения не только внутривузовских мероприятий, но и творческих программ городского и регионального уровня. За пять месяцев работы на площадке Университетского дворика АлтГУ проходит более тридцати мероприятий, среди которых вручение дипломов факультетов и программа "Планета университет", музыкальный фестиваль "Весеннее рАГУ" и концертные программы ко Дню России, Дню молодежи, Дню знаний и Дню города, первосентябрьский концерт в формате Open аir, празднование Международного дня студента и многое другое.

"Для студентов нашего вуза площадка дворика становится отправной точкой в мир Алтайского государственного университета, перед первокурсниками открывается множество возможностей для реализации своих талантов в разных сферах деятельности. Символичным становится тот факт, что окончание пути – получение дипломов о высшем образование – происходит также в университетском дворике АлтГУ, – подчеркнул директор центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков. – В этом году старт работы площадки, открытие сезона 2019, совпадет с концертной программой, посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, посмотреть которую мы приглашаем всех жителей нашего города".

 

"Мы очень ждем "Весеннее рАГУ". В этом году нашему коллективу ВИА "PrimeTime" исполняется 5 лет, и этот фестиваль для нас – главное событие года, мы к нему долго готовились. Это будет не просто концерт, а настоящий праздник музыки. Приглашаем всех студентов, сотрудников и преподавателей университета на яркое музыкальное мероприятие этой весны, которое состоится совсем скоро, 24 мая", – рассказал специалист по жанрам творчества ЦТиДОиС, руководитель ВИА "PrimeTime" Михаил Банушкин.

Но прежде Университетский дворик опорного Алтайского государственного университета приглашает всех на празднование Дня Победы, которое состоится в четверг, 9 мая 2019 года, с 11:30 до 13:30. Перед воротами в Дворик в этот день будет организованная раздача георгиевских ленточек, а на территории летнего университетского кафе расположится "Полевая почта" – конкурс среди пришедших на площадку жителей и гостей Барнаула на лучшее поздравление для открыток и писем-треугольников.

Танцевальные коллективы АлтГУ пригласят всех на танцевальный флешмоб под названием "Военный вальс", который состоится в центральной части внутреннего дворика. А в левой стороне площадки, под сенью зеленых насаждений на скамейках, из кусочков цветной бумаги будет собран "Букет Победы" – большая праздничная аппликация.

Завершит мероприятие тематическая концертная программа с участием творческих коллективов Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ, которая состоится на главной сцене Университетского дворика.

Напомним, что в среду, 8 мая, концертный зал АлтГУ приглашает всех в 16:00 на праздничную программу под названием "В память о той весне", посвященную 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.05.2019 15:44
Александр

Классное место! Приходим туда с друзьями. Можно на скейте покататься.

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