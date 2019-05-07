Полиция Алтайского края проверит все жалобы и обращения, связанные с деятельностью приюта "Успех", который оказался в центре громкого скандала.
"Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян принял решение о создании специализированной следственно-оперативной группы, которая проверит всю информацию о деятельности приюта "Успех". В состав группы войдут наиболее квалифицированные сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, участковых уполномоченных, организации общественного порядка и других служб", – сообщили в правоохранительном ведомстве.
В полиции добавляют, что перед данным подразделением поставлена задача тщательно проверить, каковы законные основания организации работы всех точек, принадлежащих организации "Мир без наркотиков – это "Успех", расположенных в Барнауле и за его пределами.
Также правоохранители дадут оценку на предмет того, насколько правомерно нахождение в приюте граждан тех или иных социальных категорий.
Напомним, что в ситуации, связанной с деятельностью приюта, постояльцы которого содержались в ненадлежащих условиях, разбирается также Следственный комитет.
Комментарии
да неужели хоть сейчас обратили внимание на этот ужас! как будто участковый не знал, что это все происходит? просто не надо было! Спасибо неравнодушным людям , которые это все сняли и выложили!