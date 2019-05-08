9 Мая – праздник для всей нашей страны, повод для гордости и слов бесконечной благодарности. В этот день мы отмечаем не только подвиг русских солдат и их союзников, подаривших нам победу, но и десятки лет прекрасной, мирной жизни без войны. Освободив миллионы людей от ужасов Великой Отечественной войны, герои вписали себя в историю, которую мы будем помнить всегда.

Этот майский праздник – особый, волнительный и, конечно, счастливый для всех нас. ТРЦ "Пионер" приглашает в этот светлый день вместе отпраздновать 74-ю годовщину Великой Победы.

Ждем взрослых и детей на большой праздничный концерт 9 мая 2019 года с 12:00 до 14:00. Что же у нас в программе? Самые любимые песни о Победе, красавице-весне и мире во всем мире будем петь вместе с замечательными вокалистами города. Танцевальные коллективы представят вам номера под музыку военных лет. Вспомним нашу историю, историю великого и сильного народа. А еще попробуем победу на вкус – с 10:00 на уличной площадке перед ТРЦ "Пионер" будет работать самая настоящая военно-полевая кухня с кашей и молочными продуктами от компании "БМК".

Мы подарим вам атмосферу народного праздника.

Улыбнемся новому мирному дню, скажем спасибо нашим дедам и прадедам и передадим историю Великой Победы подрастающему поколению.

Встречаемся 9 мая.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

Сайт

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники