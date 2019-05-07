Алтайские гребцы завоевали шесть медалей в Краснодаре, где состоялся Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.
Ирина Андреева в паре с ростовчанкой Дарьей Харченко стала второй в каноэ-двойке. Кирилл Ляпунов вместе с гребцами из Омской области завоевал серебро в байдарке-четверке.
Бронзовым призером в этой же дисциплине стал Руслан Мамутов.
Ранее Ирина Андреева вместе с Дарьей Харченко (на фото – в розовом, – прим. ред.) выиграла гонку в каноэ-двойке и завоевала серебро в каноэ-одиночке.
Два алтайских гребца – Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко стали бронзовыми призерами в байдарке-двойке.
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