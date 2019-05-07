Высокая пожароопасность ожидается в среду, 8 мая, в 40 районах Алтайского края, а также в Славгороде, сообщает региональный главк МЧС России.
"Высокий класс горимости (четвертый) ожидается 8 мая 2019 года в Алейском, Баевском, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Змеиногорском, Каменском, Ключевском, Краснощековском, Кулундинском, Локтевском, Мамонтовском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Родинском, Рубцовском, Смоленском, Солонешенском, Тальменском, Тогульском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Хабарском, Целинном, Чарышском, Шипуновском районах и городе Славгород", — отмечают в экстренном ведомстве.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, с 1 мая на территории региона введен особый противопожарный режим, запрещающий проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.
Комментарии