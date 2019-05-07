К счастью, мальчик отделался только ушибами / Фото: 04.мвд.рф
Восьмилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в селе Кош-Агач в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
ДТП случилось накануне около 18:00 в районе дома №52 по улице Советской, когда 56-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
"Восьмилетний мальчик перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходу переходу. В результате ДТП ребенок с полученными ушибами был доставлен в районную больницу, госпитализация ему не потребовалась", – отмечают в ведомстве.
Установлено, что водитель был трезв. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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