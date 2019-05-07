День Победы в Горно-Алтайске отметят праздничными и спортивно-массовыми мероприятиями, которые завершатся на площади Ленина фейерверком.
Откроет праздничную программу традиционный легкоатлетический пробег, который стартует в 9:00 от площади имени Ленина и пройдет до мемориального комплекса "Парк Победы" по проспекту Коммунистическому.
С 9:30 от здания бывшей "Автоколонны 1931" (проспект Коммунистический, 109) начнет свое движение колонна "Бессмертного полка", построение которой будет проводиться с 8:00.
В 10:00 в районе Парка Победы стартует торжественный парад, а в 10:20 начнется митинг. С 11:30 для горожан и гостей республиканской столицы будет работать полевая кухня "Солдатская каша", пройдут концерты "На привале", "Салют Победы!".
А с 20:00 на площади имени Ленина начнется праздничный концерт, который завершится в 22:00 фейерверком.
Комментарии