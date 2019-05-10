Неизвестная Мерлин Монро/ Фото: facebook.com/LIFE
В 1950 году фотограф журнала LIFE Эд Кларк Теннесси провел фотосессию неизвестной тогда Мэрилин Монро, или как ее звали по-настоящему – Нормы Джин Мортенсон. Провести съемку фотографу предложил его друг из компании 20th Century Fox, который увидел в ней новое лицо киноиндустрии.
"Я отправил несколько снимков в LIFE в Нью-Йорк, но они вернулись со словами: "Кто, черт возьми, такая эта Мэрилин Монро?" – рассказал Эд Кларк.
Никто и не предполагал, что девушка в будущем станет секс-символом всех времен и народов.
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