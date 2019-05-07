Отменены рейсы из Барнаула в московское Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" 7 мая отменила рейсы из Барнаула в аэропорт Шереметьево (Москва) и обратно, передает "Интерфакс".
На сегодня были запланированы рейсы SU1432 Москва – Барнаул и SU1433 Барнаул – Москва. В связи с тем, что в Шереметьево закрыта одна взлетно-посадочная полоса, рейсы было решено отменить.
В данный момент "Аэрофлот" является единственным авиаперевозчиком, который осуществляет рейсы из краевой столицы в Шереметьево.
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийную посадку совершил самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск. После приземления на борту произошел пожар, в результате которого погиб 41 человек.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
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Печаль, а как быть людям с купленными билетами ?