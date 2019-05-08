2019 год не стал исключением – руководством Барнаульского молочного комбината было принято решение о продолжении доброй традиции.
В год 74-й годовщины со дня Великой Победы сотрудники предприятия направили героям войны, проживающим почти во всех районах Алтайского края, более одной тысячи продуктовых наборов. Каждый такой пакет содержит твердый сыр, творожный десерт, сливочное масло, йогурт и другую молочную продукцию под торговой маркой "Молочная сказка".
"Сколько бы ни прошло времени с победного 1945 года, 9 мая навсегда останется Днем народной гордости и памяти, – поделился генеральный директор АО "Барнаульский молочный комбинат" Александр Балушкин. – От лица всех сотрудников нашего предприятия искренне благодарим каждого внесшего свой вклад в мир на земле. От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего! С праздником!".
По сложившейся традиции 9 мая в Барнауле сразу на нескольких площадках Барнаульский молочный комбинат развернет полевые кухни. Сотрудники предприятия будут угощать всех желающих гречневой кашей с тушеной говядиной и молоком. Всего будет приготовлено более 500 кг гречневой крупы.
Полевые кухни будут работать:
- с 10:00 до 12:00 часов на площадках ТРЦ "Пионер";
- с 12:00 до 14:00 часов на площади имени Д. Сахарова;
- с 11:00 до 12:00 на центральной площади поселка Гоньба;
- с 19:00 до 20:00 на площади Мира Ленинского района Барнаула.
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