Среда, 8 Май, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,22
€ 73,08
Обь
265см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Трагедия в Шереметьево День Победы-2019Парламент Алтайского края
Новости

9 мая: более тысячи наборов "Молочная сказка" переданы ветеранам Великой войны

, ИА "Амител"
Барнаульский молочный комбинат уже не первый год оказывает поддержку фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, ветеранам

2019 год не стал исключением – руководством Барнаульского молочного комбината было принято решение о продолжении доброй традиции.

В год 74-й годовщины со дня Великой Победы сотрудники предприятия направили героям войны, проживающим почти во всех районах Алтайского края, более одной тысячи продуктовых наборов. Каждый такой пакет содержит твердый сыр, творожный десерт, сливочное масло, йогурт и другую молочную продукцию под торговой маркой "Молочная сказка".

"Сколько бы ни прошло времени с победного 1945 года, 9 мая навсегда останется Днем народной гордости и памяти, – поделился генеральный директор АО "Барнаульский молочный комбинат" Александр Балушкин. – От лица всех сотрудников нашего предприятия искренне благодарим каждого внесшего свой вклад в мир на земле. От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и всего наилучшего! С праздником!".

 

По сложившейся традиции 9 мая в Барнауле сразу на нескольких площадках Барнаульский молочный комбинат развернет полевые кухни. Сотрудники предприятия будут угощать всех желающих гречневой кашей с тушеной говядиной и молоком. Всего будет приготовлено более 500 кг гречневой крупы.

Полевые кухни будут работать:

  • с 10:00 до 12:00 часов на площадках ТРЦ "Пионер";
  • с 12:00 до 14:00 часов на площади имени Д. Сахарова;
  • с 11:00 до 12:00 на центральной площади поселка Гоньба;
  • с 19:00 до 20:00 на площади Мира Ленинского района Барнаула.
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:12
Центробанк заявил о годовом убытке в 435 млрд рублей 0
09:07
Спортивный костюм: как выбрать и ухаживать, чтобы не менять его слишком часто 0
09:02
Подведены итоги конкурса "Мисс и мистер Финуниверситет 2019 (АФ)" 0
08:55
Пятую часть молочной продукции в России назвали фальсификатом 3
08:42
Бутину продолжают держать в тюрьме штата Вирджиния 0
08:31
9 мая: более тысячи наборов "Молочная сказка" переданы ветеранам Великой войны 0
08:11
 "Достать языка любой ценой": история трижды раненого разведчика Ильи Никитина 1
08:02
Алтайские предприниматели приглашаются к участию в бизнес-миссии в Башкирию 0
08:00
Раскрой себя и помоги другим: в Барнауле состоится семинар знаменитой художницы 0
07:50
Более 70 тонн подозрительных продуктов пытались ввезти на Алтай из Средней Азии 0
07:34
Концерт и военно-полевая кухня: ТРЦ "Пионер" приглашает на День Победы 0
07:19
Алтайским ветеранам в преддверии Дня Победы дарят цифровые ТВ-приставки 0
07:03
Коттедж с мраморными подоконниками и лестницей продают в Барнауле за 15,5 млн 1
06:48
Где прогремит салют Победы – 2019 в Барнауле 1
06:32
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 0
06:17
Настоящая летняя 30-градусная жара накроет Алтайский край 8 мая 0
06:01
Краевые власти нашли место под новую свалку в барнаульской зоне ТКО 10
05:55
Безопасность назвали сильной стороной России при Путине 5
04:55
Серьезную болезнь Леонардо да Винчи усмотрели ученые в его портрете 0
03:44
Песков объяснил высказывание советника президента Глазьева о евреях в Донбассе 3
02:25
Медики научились предсказывать рак груди с помощью искусственного разума 0
01:25
"Аэрофлот" намерен перечислять зарплату семье погибшего бортпроводника SSJ 100 0
00:25
Ученые рассказали о мутациях рыб из-за загрязнения океанов 0
23:59
Погоня киллера за бизнесменом в Балашихе попала на видео 5
23:51
Последний спасшийся пассажир пылающего SSJ100 рассказал о происходившем внутри 0
23:38
Гигантскую георгиевскую ленту растянули в Москве 0
22:53
Бензин не льется – счетчик крутится: жители Барнаула обсуждают работу АЗС 4
22:38
График праздничных дней на 2020 год составил Минтруд 0
22:26
Бездомная собака в Барнауле покусала 7-летнего ребенка 9
21:57
Создатели "Игры престолов" объяснили стаканчик Starbucks возле матери драконов 1
21:48
Медведев пообещал упростить правила установления инвалидности в России 0
21:08
Выступление Лазарева на Евровидении попало на видео с репетиции 0
20:49
Первый канал решил не комментировать промежуточные итоги проверки "Голос. Дети" 0
20:39
Песков объяснил недоверие россиян к декларациям чиновников и политиков 1
19:53
Несколько человек задержаны по делу о загрязнении российской нефти 1
19:39
Почти 90% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников 1
19:08
Коротко о главном: будущее Дворца спорта, отключение тепла и депутат с битой
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 мая
18:59
Майские праздники заставили россиян активно брать микрозаймы 0
18:39
Ветераны получили повышенные пенсии перед Днем Победы 0
18:29
ЦБ сможет засекречивать информацию о реорганизации банков 0
17:53
Первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году 3
17:32
Малахов упрекнул россиян в отсутствии толерантности из-за нападок на дочь Алсу 6
17:21
Аграрный бизнес и тренды образования: о чем расскажут эксперты форума АТР-2019 0
17:04
Асфальт в России предложили класть по новому ГОСТу: в снег, в дождь и в мороз 6
16:56
Главный проспект Барнаула перед 9 Мая украсили новыми флаговыми конструкциями 7
16:31
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет 3
16:14
Движение через Новый мост в Барнауле может стать проблематичным 0
16:03
Названы регионы с наиболее развитой инфраструктурой для инвалидов 1
15:48
Депутата на Алтае судят за смертельное избиение своего земляка бейсбольной битой 4
15:32
Омичка отдала мошенникам 2 млн рублей, чтобы вернуть из "МММ" 290 тысяч 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.