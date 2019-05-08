24 апреля 2019 года в актовом зале Алтайского филиала Финуниверситета состоялся конкурс "Мисс и мистер Финуниверситет 2019 (АФ)", организаторами которого выступили отдел дополнительного образования и социально-воспитательной работы и студклуб.
Прошедший на высоком творческом уровне и при полном аншлаге, конкурс получил заслуженное восхищение и громкие аплодисменты как от зрителей мероприятия, так и от членов жюри, в состав которого вошли преподаватели вуза, а также известные в нашем городе персоны. Среди них:
Председатель жюри – Александр Рухадзе, участник "Битвы хоров", шоумен, ведущий и вокалист.
Члены жюри:
- Александр Грин, предприниматель, тренер по публичным выступлениям, ведущий и организатор официальных мероприятий при участии первых лиц Алтайского края, корпоративных мероприятий "Газпромнефть", ВТБ, ПФР и многих других;
- Кузеванова Анастасия, помощник депутата городского совета, член студенческого правительства АлтГТУ;
- Юпатов Константин Владимирович, заместитель директора Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи;
- Коляда Николай Иванович, к.э.н., доцент кафедры "Финансы и кредит";
- Разгон Антон Викторович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика, менеджмент и маркетинг".
По итогам конкурса победителями стали:
- Мисс Финуниверситета 2019 – студентка гр. ОМФ-81 Якушева Анжелика;
- Мистер Финуниверситета 2019 – студент гр. ОМФ-81 Максиков Богдан;
- Вице-мисс Финуниверситета 2019 – студентка гр. ОЭФ-81 Ожогина Алина;
- Вице-мистер Финуниверситета 2019 – студент гр. ОЭБС-82 Терехов Евгений.
По итогам номинаций:
- Титул "Мисс обаяние" получила студентка гр. ОЭФ-71 Колычева Любовь;
- Титул "Мистер харизма" – студент гр. ОМФ-81 Содиков Масрурхон;
- Титул "Мисс зрительских симпатий" завоевала студентка гр. ОМФ-81 Карикова Дарья;
- Титул "Мистер зрительских симпатий" – студент гр. ОЭБС-82 Куимов Макар.
Награды вручали: директор филиала Иванова Валерия Айбасовна, председатель жюри Александр Рухадзе, а также партнер Александр Грин.
Партнерами конкурса выступили:
- Акционерное общество Алтайский Приборостроительный завод "РОТОР";
- Научно-производственная фирма "Алтайский букет";
- Event*-агентство "А. Грин компани".
Как оказалось, среди будущих финансистов и менеджеров много талантливых, креативных и привлекательных молодых людей. Руководство вуза гордится своими студентами, поздравляет победителей и желает им новых творческих побед!
Барнаульский филиал Финансового университета при правительстве РФ
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*Ивент – прим.ред.
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