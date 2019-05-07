Член Алтайского районного собрания депутатов предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении односельчанина бейсбольной битой и угрозе убийством.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено еще в мае 2014 года. По информации правоохранителей, у депутата, который является директором компании в селе Алтайское, неофициально осуществляли трудовую деятельность несколько местных жителей.
"В один из дней мая 2014 года он поручил двум мужчинам выполнить работу, за которую рассчитался спиртным. В связи с тем, что часть поручений не была сделана, а работники начали распивать спиртное, обвиняемый бейсбольной битой нанес несколько ударов одному из мужчин. В результате полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в медицинском учреждении от разрыва внутренних органов", — констатируют в СКР.
Изначально народному избраннику удалось избежать привлечения к уголовной ответственности поскольку непосредственному свидетелю избиения он угрожал убийством. Остальные односельчане, которым было что-либо известно о случившемся, также боялись давать показания, опасаясь за свою жизнь.
Только спустя длительное время правоохранители сумели установить причастность обвиняемого к преступлению. Депутата заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.
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