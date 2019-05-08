Краевые власти нашли место под новую свалку в барнаульской зоне ТКО

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о переводе сельскохозяйственного участка в Первомайском районе под полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
Из него следует, что с ходатайством к губернатору Виктору Томенко обратилась администрация Первомайского района. Речь идет о переводе участка, относящегося к категории земель сельхозназначения в иную – "промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спецназначения".
Согласно документу, речь идет об участке более 15 тысяч "квадратов" в 500 метрах от села Жилино.
Всего же в Алтайском крае есть семь зон сбора мусора. Помимо Барнаульской, это Бийская, Алейская, Заринская, Каменская, Рубцовская, Славгородская.
Комментарии
речь идет об участке более 15 тысяч "квадратов" в 500 метрах от села Жилино.
вот местным жителям "счастья привалило"...
Мда.