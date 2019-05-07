Жителей и гостей Барнаула предупреждают о возможных проблемах с движением транспорта на Новом мосту через Обь.
Как сообщили в краевом Минтрансе, начиная с 18:00 7 мая и до 08:00 13 мая будет проводиться плановый ремонт покрытия на участке от моста до КПП.
"Движение будет организовано по одной полосе при выезде из краевой столицы. Заранее приносим свои извинения за неудобства", – добавляют в региональном министерстве.
Водителей призывают быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения.
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