20 мая в Алтайском крае завершается регистрация на молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития", который пройдет с 9 по 14 июня 2019 года на "Сибирском подворье" в селе Новотырышкино. Образовательная программа форума включает 14 направлений, в рамках которых будут работать 20 площадок, а экспертами выступят ведущие специалисты не только из Алтайского края, но и из других регионов России. Что интересного расскажут эксперты, и кого они хотели бы видеть в качестве участников своих мастер-классов, – в обзоре Amic.ru.

Командир Всероссийского сельскохозяйственного отряда вузов Минсельхоза России, генеральный директор ООО "Приоритет Групп" (г. Москва) Церен Манджиев станет экспертом направления "Агропрорыв" – презентует собственный проект в области сельского хозяйства, комплексное решение для аграрного бизнеса, начиная от подготовки кадров и заканчивая разработкой маркетинговых концепций. В качестве участников площадки он видит смелых и амбициозных людей, которые способны предложить креативные решения.

"Безусловно, общественная деятельность – это и личностный рост, и саморазвитие, и азбука коммуникаций. Все в комплексе стало основанием для дальнейшего движения – развития бизнеса именно в сельскохозяйственном секторе", – рассказал Церен Манджиев.

Эксперт направления "Живи спортом" – старший преподаватель кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК, директор ООО "Лига профессиональных тренеров" Максим Романенко – расскажет об основных трендах развития массового спорта, о технологиях и эффективном опыте построения бизнеса в спортивной среде. Участники площадки прямо на форуме смогут создать свой бренд, стартап или социальный проект.

"У меня огромный опыт организации и проведения спортивных состязаний, начиная от регионального уровня до таких крупных международных соревнований как Сибирский международный марафон, Томский марафон, "BI Марафон". Являюсь судьей всероссийской категории и лектором федерации легкой атлетики. Организатор Лиги профессиональных тренеров, объединяющей высококвалифицированных тренеров разных видов спорта для их координации в подготовке спортсменов. Приглашаю активных, целеустремленных молодых людей, желающих развиваться в области спорта. Ожидаю, что среди участников направления будут инициаторы спортивных мероприятий различного уровня, готовые работать на повышение уровня здоровья всей нации".

Управляющий кооперативным проектным акселератором "Экономика отношений", консультант по организационному развитию и стратегическому маркетингу, бизнес-тренер, фасилитатор, коуч Андрей Федосеев (г. Кемерово) выступит в качестве эксперта направления "Живу здесь".

"На моем мастер-классе в рамках площадки "Живу здесь" участники смогут погрузиться в акселерационные технологии и почувствовать их пользу на себе, на своих проектах. Мы дадим лидерам групп инструменты, ускоряющие развитие их проектов и делая их потенциально гораздо более успешными. Для удачной реализации мастер-класса приглашаю активную молодежь с проектными линиями, с горящими глазами и чистыми сердцами".

Эксперты направления продемонстрируют участникам форума, как важно постоянно учиться и повышать квалификацию. Они покажут преимущества командной модели работы и сотрудничества со специалистами разного уровня.

Доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС при президенте РФ, эксперт направления "Школа лидеров образования" Алена Короткова рассказала, что основной темой ее мастер-класса станет восприятие текущих трендов в развитии образования.

"Будет рассмотрен процесс того, как эти тренды воспринимаются на территории Алтайского края и как эффективно их внедрить в сложившуюся систему образования. В перечень обсуждаемых трендов войдут основы проектной деятельности, процесс цифровизации образования, система национальных проектов, новейшие технологии управления. Подробно будут рассмотрены проблемы взаимодействия государства с современной молодежью", – рассказала Алена Короткова.

Она уточнила, что мастер-класс будет интересен активным и амбициозным работникам сферы образования.

Напоминаем, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте "Молодежь России" https://myrosmol.ru/registration, выбрать форум "Алтай. Территория развития" https://myrosmol.ru/event/26012 и оставить заявку.